الجرندي بعد إعفائه: كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها

نشر وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي الذي تم إعفائه من مهامه يوم أمس الثلاثاء، تغريدة على تويتر أعلن فيها عن انتهاء مهامه أمس كوزير بعد 3 سنوات من توليه المنصب.

وغرّد الجرندي: « في ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا. كل التقدير لسيادة الرئيس على ثقته وللسيدة رئيسة الحكومة ولإطارات الوزارة » .

وتعهد الجرندي بأن يظل حيثما كان، في خدمة هذا الوطن، مضيفا بقوله: « كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها. »

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد قرّر يوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، إنهاء مهام عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج و تعيين نبيل عمّار خلفا له.

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