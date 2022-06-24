الجرندي: حريصون على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كنف احترام السيادة ولياقة الخطاب

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم الخميس 23 جوان 2022، Marcus Cornaro، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.

وكان اللقاء مناسبة أوضح خلالها الوزير حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الحوار الإيجابي والبناء وفي كنف احترام السيادة الوطنية و التقيد بلياقة الخطاب.

وجدّد الوزير في هذا السياق تمسّك تونس الثابت بالمسار الديمقراطي باعتباره خيارا شعبيّا محسوما ولا رجعة فيه و على مضيّ بلادنا قدما في مسارها الإصلاحي الذي اختاره التونسيون لأنفسهم من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تستجيب لتطلعاتهم وتضمن حقوقهم من خلال تفعبل مبدأ علويّة القانون.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير الجانب الأوروبي إلى مواصلة الوقوف إلى جانب تونس واختيارات شعبها بشكل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية ومتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا على أهمية المحطات السياسية المقبلة في تركيز دعائم الحوكمة الديمقراطية.

من ناحيته، جدّد Marcus Cornaro التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة توفير الدعم الاقتصادي والمالي لتونس بالإضافة إلى مساندتها في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مبرزا أهمية برنامج الإصلاح الوطني للحكومة والهادف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ودفع الاستثمارات الخارجيّة وإرساء اقتصاد مستدام.

كما أكّد السفير على الأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي إلى استمرار التنسيق والتشاور مع بلادنا من أجل الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة ومواصلة النسق الحثيث الذي يشهده تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الطرفين.

ومن جهة أخرى، مثّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النّظر بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما التحدّيات التي تفرضها متغيّرات الوضع الدولي الحالي وسبل تعزيز التنسيق بشأنها في إطار رؤية شاملة تنبني على مبدأ التضامن بين الشعوب.

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