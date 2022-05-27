الجرندي: خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سائرة نحو التنفيذ

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي يومي 27 و28 ماي 2022، بمجموعة من أعضاء جاليتنا المقيمة بمالابو، غينيا الاستوائية.

وثمن الوزير الحضور المتميز لثلة من الإطارات التونسية رفيعة المستوى المقيمة بجمهورية غينيا الاستوائية والتي تعمل في قطاعات الصحة والهندسة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالإضافة للمنظمات الدولية.

وقد شكل اللقاء مناسبة للاطلاع على مشاغل الجالية وتبادل الآراء معهم حول سبل تعزيز الاحاطة بهم وتقريب الخدمات لا سيما فيما يتعلق باستخراج بعض الوثائق الادارية.

وأكد الوزير أن العمل متواصل من طرف الوزارات المعنية لإرساء منظومة معلوماتية تمكن من استخراج بعض وثائق الحالة المدنية في مرحلة أولى وصولا إلى تعميم هذه التجربة على مختلف الوثائق التي قد يطلبها مواطنونا في الخارج.

وأجاب الوزير من جهة أخرى على بعض الاستفسارات حول المسار السياسي في تونس وأبرز أن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سائرة بشكل طبيعي نحو التنفيذ وأن مختلف محطات هذه الخارطة تم تحديد رزنامتها وتشكيل اللجان المعنية بها للوصول إلى استفتاء يوم 25 جويلية 2022 لاعتماد الدستور الجديد وصولا إلى الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل.

وطمأن الوزير اعضاء الجالية مؤكدا أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود ذلك أن التحديات المختلفة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية لا يمكن رفعها إلا بوعي جماعي ومسؤولية مشتركة للنأي بتونس عن التجاذبات الداخلية والضغوطات الخارجية حفاظا على مسارها الديمقراطي واستقلال قرارها الوطني وسيادة خياراتها.

وأعرب أفراد الجالية عن تقديرهم لهذا التواصل، معبرين عن تطلعهم إلى أن تظل تونس دائما محل احترام من قبل سائر الدول ومؤكدين استعدادهم التام للمساهمة كل من موقعه في إشعاعها.

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