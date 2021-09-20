الجرندي في نيويورك للمشاركة في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يُؤدي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة إلى نيويورك للمشاركة في الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سينعقد خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 سبتمبر 2021.

وسيشارك الوزير في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى ذات الصلة بمختلف القضايا الدولية المطروحة بما في ذلك المسار السياسي في ليبيا الشقيقة والوضع الانساني في اليمن.

كما ستكون هذه المشاركة مناسبة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مواجهة عدد من التحديات القائمة على غرار مكافحة الارهاب والتغييرات المناخية ومقاومة التمييز العنصري في ضوء الذكرى 20 لإعلان وبرنامج عمل دربان ودعم الآليات الديمقراطية عبر مكافحة الإشاعة والمعلومات المغلوطة إضافة إلى المسائل ذات الصلة بالتنمية المستديمة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

وتنفيذا للمبادرة التي تقدمت بها تونس خلال الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد يوم 9 سبتمبر بالقاهرة، سينتظم اجتماع عربي -إفريقي من أجل تطوير آفاق التعاون بين الفضائين وضرورة إحكام التنسيق المشترك بينهما في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وسيلتقي الوزير بعدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وممثلين عن المنظمات الدولية والاقليمية لبحث سبل التعاون الثنائي المشترك وتعزيز دور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة أممية قادرة على كسب الرهانات الدولية الماثلة بإرساء سياسات دولية قائمة على التضامن من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وبما يحقق التعافي الشامل ليس فحسب من تداعيات جائحة كوفيد 19، وإنما من مختلف الأزمات التي استنزفت مقدرات الإنسانية.

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