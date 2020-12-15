الجرندي للسفير الجزائري: صفاء علاقاتنا لا يُمكن أن تكدره مواقف غير رسمية

استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثّلاثاء 15 ديسمبر 2020، بمقرّ الوزارة، سفير الجزائر بتونس، عزّوز باعلال.

وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير على ما تحظى به العلاقات التونسية الجزائرية من متابعة يومية من رئيس الجمهورية الذي يحرص على التنسيق والتشاور مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك. كما نقل، بهذه المناسبة، تهاني رئيس الجمهوريّة للرئيس تبون على إثر تماثله للشفاء والتّطلّع لاستقباله في تونس خلال الفترة القادمة.

كما أعرب الوزير عن اعتزاز بلادنا بعلاقات الأخوة مع الجزائر وإيمانها بوحدة المصير المشترك، مبينا أن صفاء العلاقات التونسية الجزائرية لا يمكن أن تكدره مواقف غير رسمية لا تلزم تونس في شيء ولا تُلزم إلّا أصحابها، مشددّا على تمسّك تونس بمتانة هذه العلاقات النابعة من قيم الإخاء والنضال المشترك في ملاحم تاريخية خطّها أبناء تونس والجزائر وستبقى مفخرة ونبراسا للأجيال القادمة.

وعلى صعيد آخر، نوّه الوزير بمستوى علاقات التعاون القائمة بين تونس والجزائر، داعيا إلى ضرورة إدخال مزيد من الديناميكية على آليّات هذا التعاون لاسيما في مجالات التنمية والاندماج الاقتصادي لتستجيب لتحديات ومتطلبات المرحلة وبما يخدم لمصلحة الشعبين الشقيقين.

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