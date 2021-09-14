الجرندي لمجلس حقوق الإنسان: الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه

توجه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بكلمة إلى مجلس حقوق الإنسان وذلك في إطار الحوار التفاعلي الذي انتظم هذا اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تحديثها الشفاهي المتعلق « بحالة حقوق الإنسان حول العالم » والمقدم إلى الدورة العادية 48 للمجلس المنعقدة خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2021.

وأبرز الوزير أن مشاركته في الحوار تؤكد على ما توليه تونس من أهمية للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ولإبلاغ أعضاء المجلس بعض الحقائق بشأن تطورات الوضع الداخلي في تونس.

وذكر الوزير في هذا السياق بما أكد عليه رئيس الجمهورية من أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 جويلية جاءت وفقا لدستور البلاد، واستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي، وإنقاذ المسار الديمقراطي.

وشدد الجرندي على أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة، مبرزا بأنه على غير ما يتم الترويج له من قبل بعض الأطراف، لم يتم المساس بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وحرية التنظم .

وبين الجرندي أن المشهدَ الإعلامي في تونس مشهد تعددي متاح للجميع بقطع النظر عن انتمائهم السياسي أو الإيديولوجي، مشيرا إلى ضرورة إعلاء سيادة القانون ومكافحة الفساد ومحاسبة كل من تعلقت بهم قضايا قبل 25 جويلية واستفادوا من الامتيازات والحصانات التي كانت مخولة لهم للإفلات من العدالة .

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