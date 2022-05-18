الجرندي يبحث مع سفير الصين وضعية طلبتنا بالجامعات الصينية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مساء اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، ZHANG Jianguo سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين الجانبين وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.

واستأثرت وضعية طلبتنا المزاولين لدراساتهم العليا بالجامعات الصينية والذين اضطروا إلى قطع دراستهم والعودة إلى تونس منذ سنة 2020 إثر جائحة كوفيد 19 بحيز هام من اللقاء.

وأكد الوزير استعداد الجهات التونسية إلى ضمان احترام البروتوكول الصحي وجميع الإجراءات المعمول بها في الصين للتوقي من انتشار الفيروس.

من جهته، أعرب السفير الصيني عن تفهمه لهذه الوضعية التي لا تهم الطلبة التونسيين فقط، مبرزا أن الوضع الوبائي والحرص على ضمان وسلامة حياة المواطنين والمقيمين في الصين فرض مثل هذه القيود، ووعد بمواصلة البحث مع سلطات بلاده الامكانيات المتاحة والكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لتمكين الطلبة من العودة إلى جامعاتهم والتي يحرص الجانب الصيني على تأمينها على أكمل وجه.

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