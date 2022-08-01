الجرندي يجتمع بإطارات الخارجية للوقوف على آخر الاستعدادات لاحتضان TICAD 8

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ورئيس اللجنة الوطنية لندوة TICAD 8عثمان الجرندي اليوم الاثنين غُرّة أوت 2022، على اجتماع بالإطارات العليا للوزارة للوقوف على آخر الاستعدادات الجارية لاحتضان تونس، يوميْ 27 و 28 أوت 2022، للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا TICAD 8.

وأكّد الوزير على الأهمّية البالغة التي يكتسيها تنظيم ندوة TICAD 8 ببلادنا وضرورة حشد جميع الجهود وتسخيرها لإنجاح هذا الاستحقاق الهام سواء على المستوى اللوجستي أو على مستوى المضمون والمحتوى.

وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة لتوفير أفضل ظروف النجاح للندوة حيث ستكون تونس محط أنظار العالم من دول ومنظمات ومستثمرين.

وفي هذا السياق، اطّلع الوزير، على التقدّم الحاصل على مستوى الإعداد المادي واللوجستي لقمّة TICAD 8 ، مؤكّدا على ضرورة أن يتمّ توفير أكمل الظروف لحسن استقبال ومرافقة ضيوف تونس من الوفود الرسمية الأجنبية وإقامتهم ببلادنا.

كما شدّد الوزير على أهمية مواصلة العمل على إثراء مضمون الندوة ومُخرجاتها حتّى يكون « إعلان تونس » وجميع الوثائق الصادرة عن الندوة وثائق مرجعية إقليميا ودوليا.

وجدّد عثمان الجرندي التأكيد على ضرورة استحثاث الجهود والتنسيق مع الأطراف المعنية حتّى تكون مشاريع التعاون المزمع عرضها خلال القمّة ملائمة للأولويات الوطنية وتستجيب لها.

كما أكد على أهمية زيارة العمل الثنائية التي سيؤديها رئيس الحكومة اليابانية لتونس يوم 26 أوت 2022 بمناسبة قمّة TICAD 8، وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى في تاريخ العلاقات التونسيّة – اليابانيّة، حتى تكون مناسبة لتحقيق النقلة النوعية في العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين الجانبيْن.

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