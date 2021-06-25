الجرندي يدعو ألمانيا لمعاضدة تونس لتصنيع لقاحات كورونا

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي يوم 24 جوان 2021، لقاء مع Gerd Müller، الوزير الألماني الفدرالي للتعاون الاقتصادي والتنمية.

و تناول اللقاء سبل تفعيل التعاون الثنائي من خلال مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي استجدت مع جائحة كورونا.

و في هذا الصدد، أكّد عثمان الجرندي على ضرورة الإسراع في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا لفائدة القارة الافريقية عموما وتونس خصوصا. ومن هذا المنطلق، دعا الجرندي ألمانيا إلى دعم المنصة الإفريقية للقاحات ومعاضدة بعض الدول الأفريقية التي تتوّفر على البنية التحتية والخبرة الملائمتين، على غرار تونس، لتصنيع هذه اللقاحات محليا.

وقد أعرب الوزير الألماني عن استعداد بلاده لمساندة هذه المبادرات ومواصلة دعم تونس في جهودها لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مساندة المفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي قصد تدعيم برامج الإصلاح والإنعاش الاقتصادي ببلادنا.

كلمات البحث :ألمانيا;الجرندي;تونس;كورونا;لقاحات