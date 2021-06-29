الجرندي يدعو إلى مقاربة شاملة لـ «التحالف الدولي ضد داعش» لمعالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب

دعا زير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي خلال مشاركته في اجتماع « التحالف الدولي ضدّ داعش بروما يوم الاثنين، إلى أهمية أن تندرج تحركات التحالف ضمن مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، يشترك فيها جميع أصحاب المصلحة من حكومات ومنظمات ومجتمع مدني بهدف تعزيز البعد الوقائي من خلال معالجة الأسباب الجذرية والظروف المؤدية إلى الإرهاب بما في ذلك التطرف والتطرف العنيف.

كما أكد الوزير أن الوقاية من هذه الظاهرة الإجرامية تستوجب اعتماد حلول تنموية شاملة ودائمة من خلال بناء قدرات الدول ومساعدتها على القضاء على الفقر بما يضمن التماسك والاندماج الاجتماعي ويحول دون تفاقم اللامساواة و الشعور بالإقصاء لدى شرائح هامة من المجتمع.

وشدد الوزير في الإطار نفسه، على أهمية مواءمة أساليب مقاومة الإرهاب مع مقتضيات العصر الرقمي والتكنولوجي في ظل توجه الإرهابيين إلى الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر نظرياتهم الهدامة واستقطاب المزيد من الشباب إضافة إلى إيجادهم لنوافذ جديدة للتمويل.

كما أشار الجرندي إلى استغلال التنظيمات الإرهابية لجائحة كوفيد -19 من أجل تكثيف نشاطهم على الانترنت مستغلين في ذلك حالة القلق العامة السائدة لدى الشعوب لضرب ثقة المجتمعات في دولهم ولشحذ خطاب الكراهية والعنف والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأكد الوزير على أنه بالرغم من انحسار نفوذ ما يسمى بداعش في كل من سوريا والعراق إلا أن هذا التنظيم بمختلف فروعه وشبكاته عبر العالم مازال يشكل تهديدا خطيرا للدول لا سيما بمنطقة الساحل الإفريقي، مشيرا إلى أن النزاعات والتوتر ومواطن الضعف والهشاشة كلها عوامل مؤدية إلى الإرهاب.

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