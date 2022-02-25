الجرندي يدعو سفير روسيا إلى تغليب الحوار حفاظا على الأمن والسلم الدوليين

اخر تحديث : 25/02/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الجرندي و القائم بأعمال سفارة روسيا بتونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بمقر الوزارة اليوم الجمعة 25 فيفري 2022، Vadim Barabanov القائم بأعمال سفارة روسيا بتونس.
وتناول اللقاء الأوضاع في المنطقة حيث دعا الوزير جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة تغليب الحوار والعمل على تسوية الخلافات بالطرق السلمية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
كما أكد الجرندي على أهمية دور المجموعة الدولية في تهيئة الظروف الملائمة لحث جميع الأطراف على إيجاد تسوية سلمية للأزمة وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وتباحث الطرفان بشأن إمكانية اجلاء أفراد الجالية التونسية عبر الدول المجاورة بما في ذلك روسيا.


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