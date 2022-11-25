الجرندي يدعو فرنسا إلى توخي المرونة في إجراءات منح التأشيرة للتونسيين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بمناسبة أشغال القمة 18 للفرنكفونية المنعقدة بجزيرة جربة يومي 18 و19 نوفمبر 2022، لقاء مع Catherine Colonna، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وكان اللقاء مناسبة أكد فيها الوزير على أهمية تعزيز أوجه التعاون التونسي الفرنسي في جميع المجالات واستكشاف آفاق أرحب لهذا التعاون بما يمكن من إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية وبما يستجيب لمختلف التحديات الدولية الماثلة والتي تستدعي مزيدا من التضامن والتنسيق.

وأعرب الجرندي في هذا السياق على ضرورة عقد المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي باعتباره أحد اهم آليات التعاون الثنائي بين البلدين، مشددا على ضرورة العمل على إنجاح هذا الاستحقاق الثنائي.

كما تناول الجانبان قضية الهجرة وفي هذا الإطار أكد السيد الوزير ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في التعاطي معها لا تقوم فقط على البعد الأمني وإنما على مفهوم التنمية المتضامنة،

وأعرب الجرندي في السياق ذاته، عن ارتياح السلطات التونسية لقرار الجانب الفرنسي رفع القيود المفروضة على منح التأشيرة مبرزا ضرورة توخي مزيد من المرونة في إجراءات منح التأشيرة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

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