الجرندي يدعو لاستراتيجية وقائية استباقية لمواجهة تحديات القارة الأفريقية

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي هذا اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، بمالابو Malabo- غينيا الاستوائية اجتماعا استثنائيا لدراسة وثائق القمة الاستثنائية التي ستنتظم يومي 27 و28 ماي الجاري.

وخلال مناقشة البيان الختامي للقمة، أكد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في مداخلة له أهمية محور الشؤون الإنسانية بالنسبة للقارة الإفريقية داعيا إلى تضافر الجهود من أجل التصدي للتحديات المطروحة في مجال الإغاثة والاستجابة الإنسانية للأزمات في ضوء ارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدة والحماية بسبب تواتر الأزمات وتعدد بؤر الصراعات إضافة إلى التغيرات المناخية.

وأبرز الوزير ما أسفرت عنه مختلف هذه الأزمات من موجات للنازحين قسرا واللاجئين إضافة إلى تدفقات غير مسبوقة للمهاجرين غير النظاميين، مبينا الأهمية الحيوية لهذه المسائل في مختلف الفضاءات الجيوسياسية وضرورة العمل على معالجتها وفق مقاربة شاملة تضع مختلف الأطراف الدولية بما فيها المنظمات متعددة الأطراف التي تعنى بمسائل الهجرة واللجوء أمام مسؤولياتها باعتبار البعد الإنساني المأساوي لهذه التدفقات ناهيك عن تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.

كما أشار الوزير إلى أن التحديات الانسانية التي تواجه القارة الإفريقية بما في ذلك الأمن الغذائي وإعادة البناء بعد النزاعات تستدعي استراتيجية وقائية استباقية لاسيما وأن قارتنا الافريقية تواجه تقريبا على الدوام مثل هذه التهديدات للسلم والأمن إضافة إلى تداعيات الأزمات والنزاعات الدولية على المنطقة مما يستوجب مواجهة هذه التحديات وفق مقاربات كونية تأخذ بعين الاعتبار الأسباب العميقة التي تؤدي إلى هذه الأزمات وما تخلفه من ارتدادات متعددة الأبعاد.

ودعا الوزير إلى ضرورة مناقشة هذه المقاربات ضمن الإطار الإفريقي- الإفريقي وكذلك مع بقية الشركاء الدوليين.

وحول مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها الإنسانية الجسيمة، أكد الوزير على ضرورة أن تكون جهود التصدي للتغيرات المناخية مشتركة باعتبار تهديداتها المباشرة للحياة اليومية للمواطن الإفريقي وغير الافريقي حيث أصبحت ظاهرة كونية تستدعي منا جميعا حلولا جوهرية مناسبة وسريعة على الصعيد متعدد الأطراف بين مختلف الدول والمؤسسات الدولية المختصة.

ودعا الوزير إلى ضرورة أن يتضمن البيان الختامي إرساء آلية تنفيذية للمتابعة حتى لا تظل هذه النقاشات والاجتماعات مجرد أطر تنظيرية.

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