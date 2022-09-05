الجرندي يشارك غدًا في أشغال مجلس وزراء الخارجية العرب

يُشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثُمان الجرندي في أشغال الدّورة العادية (158) لمجلس وزراء الخارجية العرب، المقرر عقده بمقرّ جامعة الدّول العربية يوم غدٍ الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.

وسيتمّ، خلال هذه الدّورة، بحث أبرز قضايا المنطقة العربية في ظلّ التطورات العالمية الراهنة، بما في ذلك الأمن الغذائي والأمن الطاقي للدول العربية إضافة إلى تطورات مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والنّظر في سبل تعزيز العمل العربيّ المشترك وإصلاح منظومته بما يتلاءم والتحديات الراهنة إضافة إلى علاقات التعاون التّي تربط الدول العربية بالتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية.

كما سيمثل هذا الاجتماع مناسبة للتشاور وإحكام التنسيق بشأن الإعداد لمختلف الاستحقاقات العربية المُقبلة لاسيّما على مستوى القمّة.

وستكون للوزير مُحادثات مع نظرائه، وزراء الخارجية العرب لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائيّ والارتقاء به، وتبادل الرأي بشأن أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع.

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