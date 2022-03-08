الجرندي يشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

يُشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية، التي ستنعقد غدا 9 مارس 2022 بالقاهرة.

ويشكل الاجتماع مناسبة لمتابعة تطورات مختلف القضايا العربية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما سيبحث الاجتماع السبل الكفيلة بتعزيز منظومة العمل العربي المشترك في مجالات حيوية على غرار الامن القومي والامن المائي وأمن الملاحة والإمداد الطاقي.

وفي ضوء القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، سينظر وزراء الخارجية في مسار الاعداد لهذه القمة لإحكام التنسيق بشأنها.

وستكون للوزير، بمناسبة أشغال المجلس الوزاري، لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بالدول العربية قصد التباحث حول سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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