الجرندي يلتقي منسق مكتب مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، بواشنطن لقاء مع تيموتي باتس Timothy Betts منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية.

وتناول اللقاء التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب الذي ما يزال يشكل تهديدا دوليا وذلك بالرغم من التمكن من محاصرته في العديد من المناطق.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود الدولية للقضاء على هذه الآفة والعمل في هذا السياق على التسوية السلمية للنزاعات ومعالجة بؤر التوتر والصراعات التي تمثل بيئة ملائمة للإرهاب ناهيك عن تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية وغير ذلك من الظواهر التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

كلمات البحث :الإرهاب;الجرندي;وزارة الخارجية الأمريكية