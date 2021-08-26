الجرندي ينفي وجود إرهابيين بقاعدة الوطية في ليبيا يعتزمون التسلل إلى تونس

نفى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في تصريح للقناة الوطنية الأولى اليوم الخميس، 26 أوت 2021، وجود ما راج من أنباء حول وجود إرهابيين بقاعدة الوطية في ليبيا يعتزمون التسلل إلى تونس.

وبين الجرندي بأن الظاهرة الإرهابية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية هي مواضيع يجب أن تقف تونس وليبيا سويا للتحاور في شأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة ومن بينها تبادل المعلومات والعمل سويا على الحدود والبحار لتكون المسألة تحت السيطرة .

وبين الجرندي بأنه تم التحاور مع الحانب الليبي في الغرض، وطمأنوا تونس بأنهم ماسكون بزمام الأمور على الحدود، مشددا على وجود حرص من تونس وليبيا على تأمين الحدود بين البلدين.

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