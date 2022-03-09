الجرندي يُؤكّد أهمية وحدة الصف العربي لمنع استنزاف موارد المنطقة العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي خلال مشاركته في إجتماع الدورة العادية 157 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقدة اليوم الأربعاء 09 مارس 2022 بمقرّ الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، على أهمية وحدة الصف العربي وتغليب المصالح العليا للمنطقة العربية بما يحول دون التدخلات التي تستهدف استقرار المنطقة العربية وإستنزاف مواردها وأمن شعوبها وتنميتها.

كما أكد الجرندي على مواصلة تونس بتوجيه من رئيس الجمهورية الإلتزام بمبادئ سياستها الخارجية لمناصرة قضايا الحق والعدل وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والاضطلاع بمسؤولياتها بحكم عضويتها في مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024.

هذا وأختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على جميع القرارات المعروضة عليه والتي تهم بالأساس العمل العربي المشترك ودعم القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وسبل تحقيق الأمن الغذائي العربي ومواجهة التحديات الماثلة أمام الدول العربية.

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