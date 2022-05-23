الجرندي يُؤكّد استعداد تونس الكامل لاحتضان قمة الفرنكوفونية بجربة

ترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الاثنين 23 ماي 2022، اجتماع الدورة 41 الاستثنائية للنّدوة الوزارية للفرنكوفونية الذي انعقد افتراضيا بمشاركة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للفرنكوفونية ووزراء الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وجدد الوزير، بهذه المناسبة، التأكيد على استعداد تونس الكامل لاحتضان قمة الفرنكوفونية بجربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022 وتوفير أفضل الظروف لضمان نجاح هذه التظاهرة الدولية الهامة.

وقد خصص الاجتماع للنظر في الإجراءات المتعلقة بانتخاب الأمين العام المقبل للفرنكوفونية خلال قمة جربة طبقا لأحكام النظام الموحّد للمؤسسات الفرنكوفونية الذي تم اعتماده في مارس 2022 بمناسبة اشغال الدورة (40) للندوة الوزارية للفرنكوفونية، والذي يكرّس مبادئ الشفافية والتوافق التي تميز عمل المنظمة.

وأعرب المشاركون في هذا السياق، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الأمينة العامة من أجل تعزيز دور المنظمة الدولية للفرنكوفونية وإشعاعها على المستوى الدولي مثمّنين تعامل المنظمة مع المستجدات والتحدّيات الإقليمية والدولية التي يشهدها الفضاء الفرنكوفوني.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على الرزنامة المتعلقة بتنظيم عملية انتخاب الأمين العام للفرنكوفونية والتي تتضمن الإعلان عن فتح باب الترشحات وتاريخ اختتامها وموعد تقديم المترشحين لرؤيتهم الاستراتيجية لتسيير المنظمة وصولا إلى انتخاب الأمين العام من قبل رؤساء الدول والحكومات الفرنكوفونية خلال قمة جربة.

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