الجرندي يُؤكّد استعداد تونس لوضع خبراتها على ذمّة الدول الإفريقية

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الأربعاء 06 افريل 2022، على اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المقيمة المعتمدة بتونس، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وأكّد الوزير في مستهل اللقاء، المكانة التي يحظى بها الانتماء الإفريقي في السياسة الخارجية التونسية والأهمية التي توليها بلادنا لتطوير علاقاتها مع البلدان الافريقية الشقيقة إلى أفضل المراتب.

وأشار الجرندي إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين تونس وأشقائها الأفارقة حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف في ظل التحديات الدولية والإقليمية الراهنة والتي تفرض مزيدا من تظافر الجهود والتنسيق في المواقف.

وأكّد الوزير بالمناسبة، حرص تونس على إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي مع البلدان الافريقية من خلال العمل على ضمان دورية انعقاد اللجان المشتركة وتنظيمها بالتزامن مع لقاءات الأعمال والشراكة، مجدّدا استعداد بلادنا لوضع خبراتها في مجالات الصحة وصناعة الأدوية وتكنولوجيا الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي على ذمّة الدول الإفريقية ورغبتها في تعزيز التعاون الثلاثي من أجل دعم التنمية في إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الاجتماع مناسبة أطلع خلالها الوزير السفراء الأفارقة على الاستعدادات الحثيثة لتونس لضمان أوفر ظروف النجاح للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا « تيكاد 8 » والقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية.

من جهتها، شكرت Diakite Fatoumata N’DIAYE، نائبة عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي الوزير على هذه البادرة، من أجل تبادل الرؤى حول مختلف مجالات التعاون الثنائي بين تونس والبلدان الافريقية.

وأثارت N’DIAYE، باسم المجموعة الإفريقية، عددا من المشاغل لا سيما ما يتعلق منها بوضعية بعض أفراد الجالية الإفريقية بتونس والصعوبات التي تعترض عددا من الطلبة الأفارقة.

وفي هذا الإطار، ثمّنت جهود تونس في مجال الإحاطة بالجالية الإفريقية معربة عن ثقتها في تفهم السلطات التونسية لهذه المشاغل وضرورة العمل المشترك من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.

وفي ردّه، أكّد الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع الوزارة وهياكلها المختصة من أجل الاستجابة إلى المشاغل الإفريقية وتسوية أية إشكالات طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات التونسية المختصة مجدّدا حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للبعثات الدبلوماسية الافريقية المعتمدة بتونس من أجل القيام بمهامها في أفضل الظروف.

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