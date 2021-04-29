الجرندي يُؤكّد تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني على خلفية الانتهاكات الصهيونية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الأربعاء 28 أفريل 2021، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي.

وعبّر عثمان الجرندي عن تضامن تونس مع الشعب الفلسطيني على خلفية ما يتعرض له من أعمال عنف وتحريض من قبل مجموعات صهيونية متطرفة بالقدس الشرقية، مجددا موقف تونس الثابت المساند للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه المشروعة.

وأكد الوزيران في هذا الخصوص، على ضرورة الزام المجتمع الدولي سلطات الاحتلال بوقف الاعمال الاستفزازية والانتهاكات التي تستهدف مشاعر الشعب الفلسطيني، مشددان على أهمية احترام الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة والاسراع في رفع هذه المظلمة التاريخية.

كما بحث الوزيران خلال المكالمة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتكثيف الجهود والتحركات الدبلوماسية داخل مجلس الأمن الدولي وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية من أجل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والتدخل لوقف ما يتعرض له من انتهاكات واعتداءات سافرة.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن شكره لما تلقاه القضية الفلسطينية من دعم متواصل من بلادنا داخل مجلس الامن الدولي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، منوها بمواقفها الثابتة، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وحرصها على استعادة حقوقه المشروعة.

كما مثلت المكالمة مناسبة تطرق خلالها الوزيران الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك اقليميا ودوليا.

كلمات البحث :الجرندي;الشعب الفلسطيني;انتهاكات صهيونية