الجرندي يُشارك في مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بباكستان

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج عثمان الجرندي بتكليف من رئيس الجمهورية زيارة إلى باكستان للمشاركة في أشغال الدورة العادية 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده يومي 22 و23 مارس 2022 بإسلام آباد.

وتلتئم هذه الدورة تحت شعار « بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية » ويتضمن جدول أعمالها عددا من القضايا الإقليمية الراهنة التي سيتباحث الوزراء بشأنها في ضوء التغيرات والمستجدات الدولية وما تفرضه من تداعيات على الدول الإسلامية.

كما سيتم التداول في السبل الكفيلة بتطوير منظومة العمل الإسلامي المشترك والارتقاء بدورها وأداء مؤسساتها بما يستجيب للتحديات الماثلة أمام مجموعة الدول الإسلامية.

وسيكون الاجتماع مناسبة سيلتقي فيها الوزير مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ونظرائه من وزراء الخارجية المشاركين في الدورة للنظر في المسائل ذات العلاقة بالتعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الدولية الراهنة.

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