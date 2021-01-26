الجرندي يُهنئ أنتوني بلينكن على تعيينه وزيرًا للخارجية الأمريكية

تقدّم وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في تغريدة له على تويتر مساء اليوم الثلاثاء، بالتهاني الدبلوماسي « أنتوني بلينكن » الدبلوماسي على تزكيته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة .

وأعرب الجرندي عن تطلعه للعمل سويا من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين تونس والولايات المتحدة ومزيد تدعيم دور الدبلوماسية متعددة الأطراف في حل القضايا الدولية والإقليمية ولاسيما داخل مجلس الأمن الدولي.

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