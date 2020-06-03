الجريبي: استئناف قاعات الأفراح والأنشطة الرياضية في هذا التاريخ

اخر تحديث : 03/06/2020

لبنى الجريبي

أعلنت الوزيرة المكلفة بالإصلاحات الكبرى لدى رئيس الحكومة لبنى الجريبي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، عن استئناف قاعات الافراح المغلقة لنشاطها بداية من يوم غدٍ الخميس 04 جوان 2020.
وأشارت الوزارة إلى أن طاقة إستيعاب القاعات ستكون بنسبة 50 بالمائة وفي تاريخ 15 جوان ستتم عملية التقييم تُتّخذ على إثرها القرارات المناسبة.
وقالت الوزيرة إن استئناف الأنشطة الرياضية بجميع أصنافها سيكون يوم 8 جوان دون حضور الجمهور مع مواصلة الالتزام بالإجراءات الصحية التي أعدتها وزارة الشباب الرياضة .


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