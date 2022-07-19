الجزائر ترسل طائرتين و20 شاحنة كبيرة للحماية المدنية لمساعدة تونس على إطفاء حريق جبل بوقرنين

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، أنه عقب طلب من الجمهورية التونسية أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإرسال الفوري لحوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية و 20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير، إلى تونس، لمساعدة تونس في إخماد الحرائق المندلعة في الغابات.

وأكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الإمدادات ستصل خلال الساعات القليلة القادمة.

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