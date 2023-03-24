الجزائر تُؤكّد تضامنها التام مع تونس في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد

أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الخميس، محادثة مع الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، حيث تطرقا الى « واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في جميع المجالات » .

وجاء في بيان صادر عن مصالح الوزير الأول الجزائري، أن اللقاء كان « فرصة للتطرق إلى سبل تعزيز الدعم لتونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على تحقيقه » حيث « أطلعت رئيسة الحكومة الوزير الأول على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس ».

كما أبرز البيان نفسه أنه و »انطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التاريخية والوطيدة التي تربط الجزائر وتونس وشعبيهما الشقيقين، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أعرب الوزير الأول عن تضامن الجزائر التام مع تونس في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي » .

واكد البيان ذاته، بمناسبة هذه المحادثات » حرص الجانبان على التأكيد على عزمهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، إعمالا لتوجيهات قائدي البلدين ».

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