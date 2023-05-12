الجزائر تُؤكّد تضامنها مع تونس وتمسكها الدائم بأمنها وسلامتها

ندّدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها، بحادث إطلاق النار الذي وقع ليلة الثلاثاء 9 ماي الحالي في جربة، واصفة إياه بـ « الفعل الإجرامي العرضي ».

و أكدت الجزائر تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التونسيين وتمسكها الدائم بأمن وسلامة تونس.

كما جددت الجزائر إدانتها ورفضها القاطع لجميع أشكال العنف مهما كانت مبرراته، معربة عن خالص المواساة للعائلات المكلومة وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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