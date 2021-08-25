الجزائر تُرسل لتونس 200 ألف جرعة تلقيح و80 مكثف اوكسجين

حلت، مساء اليوم الأربعاء 25 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة جزائرية على متنها 200 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 و80 مكثف اوكسجين ومستلزمات صحية منحتها الجمهورية الجزائرية إلى بلادنا في إطار دعم جهودها لمكافحة هذه الجائحة.

وتم تسلم هذه التلاقيح والمعدات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وعزوز باعلال، سفير الجمهورية الجزائرية بتونس.

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