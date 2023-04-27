الجزائر تُصدّر شحنة تقدر بـ1 طن من سمك الحنكليس إلى تونس

سجّلت ولاية الطارف خلال الأسبوعين الماضيين، تصدير شحنة تقدر بـ 1 طن من سمك الحنكليس المعروف بـ « ثعلب البحر » إلى تونس، حسب المدير الولائي للصيد البحري والمنتجات الصيدية زواوي العايش عمار.

وأوضح المصدر ذاته، أن الكمية المصدرة المقدرة بـ 1 طن إلى تونس جرى عبورها عن طريق المنفذ البري ببلدية العيون الحدودية بولاية الطارف.

وأضاف المسؤول ذاته أن تصدير هذه الكمية من أسماك الحكنليس الذي يعيش ببحيرات طونقة و أوبيرة و الملاح بالطارف تم تصدريها من طرف المتعامل الاقتصادي « ايدن كارب » المستغل لبحيرة أوبيرة.

وأكد المتحدث أن عملية تصدير هذه الكمية من سمك الحنكليس تجسدت بعد الحصول على التراخيص اللازمة في إطار الاتفاقية الدولية « سيتاس » لتسويق الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض وبحضور القطاعات المعنية ممثلة في إدارة أقسام الجمارك ومصالح مفتشية الطب البيطري بمديرية المصالح الفلاحية للولاية.

كلمات البحث :الجزائر;تونس;سمك الحنكليس