الجرندي: الجزائر ستتقاسم اللقاحات التي ستصلها مع تونس

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان جرندي في تصريح عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء، أنه اتصل بنظيره الجزائري بخصوص إمكانية حصول تونس على جزء من لقاحات كورونا التي ستصل إلى الجزائر قريبا وكان الرد إيجابيا.

وأشار الجرندي إلى أن نظيره الجزائري أبلغه بأن تلاقيح كورونا لم تصل بعد إلى الجزائر، وأنه سيتم اقتسامها مع تونس فور وصولها، على حد تعبيره.

وكان الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر قد كشف في تصريح له اليوم الأربعاء، عن استلام بلاده لشحنة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا قبل نهاية جانفي الجاري.

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