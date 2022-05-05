الجزيري: أكثر من 3500 مشارك في «FITA2022» للإستثمار

أعلن رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي أنيس الجزيري في ندوة صحفية اليوم الخميس، انه من المنتظر أن تستقبل هذه النسخة الجديدة من المؤتمر الدولي تمويل الإستثمار والتجارة 2022 على مدار يومين ما يقارب 3000 مشارك وضيف من أكثر من 45 دولة وحوالي 100 من المتدخّلين رفيعي المستوى.

وأبرز الجزيري بأن كوريا الجنوبية ستكون ممثلة بأكبر وفد يضم 70 مستثمرا عبروا عن رغبتهم في جعل تونس بوابة نحو افريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى 7 وزراء من افريقيا وعدد من المنظمات الأفريقية المالية .

وسيتم النقاش خلال ورشات العمل واللقاءات الثنائية التونسية الأجنبية خلال اليومين بخصوص الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الباعثين الشبان وstartup مع اغلب البنوك الإفريقية والدولية ومن بينهم صناديق الاستثمار العالمية والإفريقية.