الجلاصي: الرئيس لم يوفّق في اختياره للمشيشي

اعتبر القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الأحد، أن رئيس الدّولة لم يوفّق في اختياره لهشام المشيشي مكلفا بتشكيل الحكومة بقطع النّظر عن كفاءته من عدمها، معتبرا أنه ترك مقترحات الأحزاب جانبا ولم يقم بدوره الإستشاري الرئيسي وكان أقرب للإداري منه إلى السياسي، وفق تقديره.

وأشار الجلاصي إلى أن إمكانية التدارك لازالت ممكنة، إذا ما أثبت المشيشي بأنّه رئيس حكومة وليس وزيرا أوّل، وتعامل بالأساس مع البرلمان واحترم صلاحياته الدّستورية حتّى لا يتمّ الإنحراف نحو نظام سياسي مشوه، وفق قوله.

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