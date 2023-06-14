الجمعة: استنطاق 4 محامين في قضية « التآمر على أمن الدولة »

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس استنطاق 4 محامين يوم الجمعة، وذلك فيما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة » وهم: رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، ورئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة.

وأكدت هيئة الدّفاع عن السياسيين المعتقلين، في بيان الأربعاء، أنّ قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق المعارض والمحامي أحمد نجيب الشابّي في إطار ما يعرف بقضيّة التآمر، يوم الجمعة 16 جوان الجاري.

ودعت الهيئة المحامين لـ « التجنّد والحضور في جلسة الاستنطاق لإعلاء كلمة الحق وكشف الحقيقة في قضية مفبركة، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، أثارتها السّلطة ضد معارضين ديمقراطييّن من مختلف التوجّهات الأيديولوجيّة والسياسيّة، وذلك على خلفيّة ممارستهم لحرّياتهم ».

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