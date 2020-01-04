الجمعة 10 جانفي: حكومة الجملي أمام البرلمان لنيل الثقة

التئم اليوم السبت 4 جانفي 2020، اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب تحت إشراف رئيس البرلمان راشد خريجي الغنوشي.

وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص رسالة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب المتضمّنة لقائمة أعضاء الحكومة المقترحين.

وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الجمعة 10 جانفي 2020 بداية من الساعة التاسعة صباحا لعرض هذه الحكومة المقترحة من أجل نيل الثقة.

كما تولّى المكتب ضبط ترتيبات هذه الجلسة .

وأحال المكتب مجموعة من الاسئلة الكتابية الموجّهة من قبل النواب الى عدد من أعضاء الحكومة .

كلمات البحث :البرلمان;الثقة;حكومة الجملي