الجمعة 24 أفريل: أول أيام شهر رمضان

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الخميس، أنه يُمكن رؤية هلال شهر رمضان المعظم لأول مرة، بعد غروب شمس يوم الخميس 23 أفريل 2020 إبتداء من الساعة السادسة مساء و 43 دقيقة بالتوقيت المحلي، وذلك انطلاقا من شرق غرب إفريقيا و شرق جنوب الأطلسي ثم تباعا نحو الغرب.

ويحدث الاقتران المركزي فجر يوم الخميس 23 أفريل 2020 على الساعة الثالثة و26 دقيقة بالتوقيت المحلي.

كما أنه تبعا للمعطيات الفلكية، تستحيل رؤية هلال شهر رمضان المعظم بعد غروب شمس يوم الأربعاء 22 أفريل (الموافق لــ 29 شعبان 1441 هجري) في كل أرجاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن بدايات الأشهر الهجرية.

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