الجمعة 31 جويلية عيد الأضحى المبارك

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441 ، فإن اليوم هو تمام الثلاثين من شهر ذي القعدة 1441 ، وإن يوم غد الأربعاء 22 جويلية 2020 هو أول يوم من شهر ذي الحجة 1441 .

وقد أعلن رسميا في المملكة العربية السعودية أن يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1441 يوافق هذا العام الخميس 30 جويلية 2020 وأن يوم عيد الأضحى المبارك يكون يوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحجة 1441 الموافق 31 جويلية 2020 .

كلمات البحث :الجمعة;عيد الأضحى