الجمعية التونسية لعلوم الفلك تكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر

أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بلاغ لها، أنّ رصد هلال شوّال 1443 هجريّ مساء 30 أفريل 2022 مستحيل سواء بالعين المجرّدة أو بالاستعانة بالآلات البصريّة من كلّ البلاد الإسلاميّة وأنّ أوّل رصد للهلال سيكون مساء 1 ماي 2022 خاصّة بالاستعانة بالآلات البصرية مع إمكانيّة رصده بصعوبة بالغة من غرب العالم الإسلامي.
وكشفت الجمعية بأنّ غرّة شوّال 1433 هجريّ فلكيّا لهذه السّنة ستكون يوم 2 ماي 2022.
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