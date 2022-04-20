الجمعية التونسية لعلوم الفلك تكشف عن موعد أول أيام عيد الفطر

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جمعية علوم الفلك: الجمعة هو أوّل أيام عيد الفطر اعتبرت الجمعية التونسية لعلوم الفلك اليوم الأربعاء، أنه بالإمكان رؤية هلال عيد الفطر يوم غ ...

الجمعية التونسية لعلوم الفلك تتوقع أن يكون عيد الفطر يوم 25 جوان 2017 توقع نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك "هشام بن يحي" اليوم السبت، أن يكون يوم 25 جو ...

جمعية علوم الفلك تُحدد موعد رؤية الهلال وعيد الفطر أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بيان لها اليوم الجمعة، أن رصد هلال شوال 1439 هجري سي ...