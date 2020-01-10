الجملي: إرادة الحكومة قوية لتحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد

أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في كلمة ألقاها صباح اليوم الجمعة، خلال حلسة منح الثقة لحكومته، أنه لا سيادة ولا عيش مع الفساد، مشددا على ضرورة أن يتسارع نسق مكافحة الفساد، مضيفا بقوله: « عاقدون العزم على ترسيخ مكافحة الفساد كثقافة عامة تنبني عليها المؤسسات والهيئات » .

وشدد الجملي على أن إرادة الحكومة قوية لتحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد ومواجهة الصعوبات التي تساعد على ذلك، مع إقرار مبدأ التفرغ للقضاة .

كما أعلن الجملي أنه سيقوم بتدقيق عدد من الصفقات العمومية التي تتعلق بها شبهات فساد ووضع ما يلزم من امكانيات مادية لذلك.

وأضاف الجملي: « سنعمل بإرادة لا تلين لتكريس أسس الجمهورية عبر ضمان المساواة في الفرص والحرية .. جادون لتركيز تونس الاجتماعية التي تنمو بداخلها معاني التضامن والتآزر » .

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