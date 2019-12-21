الجملي: الائتلاف الحكومي يضمّ النهضة والتيار وحركة الشعب وتحيا تونس

أكد رئيس الحكومة المكلّف « الحبيب الجملي » خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، أن الائتلاف الحكومي سيضم حزب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، حيث أنه من المطلوب منهم خلال اليومين المقبلين تقديم 3 مرشحين لمناصب وزراية تكون بينهم وجوبا امرأة.

وبين الجملي بأنه سيتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة بداية الأسبوع المقبل.

وقال الجملي إنه سيتم تحديد الأسماء و الوزارات لكل حزب وتقديم السير الذاتية له على أن يتم يوم الاثنين المقبل عقد اجتماع لمراجعة التركيبة الحكومية. .

كلمات البحث :الائتلاف الحكومي;الجملي;النهضة;تحيا تونس;حركة الشعب