الجملي: سنُحدث صندوقا وطنيا لمعالجة الفقر تُساهم فيه الدولة بـ 200 مليون دينار

أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في كلمة ألقاها صباح اليوم الجمعة، خلال حلسة منح الثقة لحكومته، أنه سيُحدث صندوقا وطنيا لمعالجة الفقر ستساهم فيه الدولة بـ 200 مليون دينار .

وأشار الجملي إلى أن سيتم ضبط إجراءات عمل الصندوق في إطار كامل من الشفافية.

وأكد الجملي أنه سيتم إطلاع الشعب على مصادر تمويل الصندوق ومجالات صرفه مليما مليما، معتبرا إياه مصدرا للخروج من دائرة الفقر والخصاصة.

كما أعلن الجملي أنه سيتم إدراج اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار تحت إشراف رئيس الحكومة مع إحداث فرقة مختصة صلب وزارة الداخلية تضمن مراقبة مسالك التوزيع.

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