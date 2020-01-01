الجملي: سيتم الإبقاء على العدد نفسه من الوزارات وغدًا الإعلان عن التركيبة

أكد رئيس الحكومة المكلف « الحبيب الجملي » في ندوة صحفية عقدها مساء اليوم الأربعاء، أنه تقرر الإبقاء على العدد نفسه من الوزارات، مشيرا إلى أنه سيتم غدًا الإعلان عن تركيبة الحكومة.

وأشار الجملي إلى أن الحكومة تضم كفاءات تونسية من الخارج والبعض من الوزراء الذين شغلوا سابقا مناصب وزارية، كما سيُحافظ عدد من وزراء الحكومة الحالية على تواجدهم في التشكيلة الحكومية.

واعتبر الجملي أن أولويات الحكومة ستكون اقتصادية ومالية بالأساس مع العمل على مقاومة الفقر .

وأكد الجملي أن كل الأحزاب ستدعم هذه الحكومة وستمثل الطيف الواسع في البرلمان، متوجها لهم بكلمة ورد فيها:

« يدي ممدوة لكم جميعا فتونس فوق المصالح الحزبية والذاتية للأشخاص والمجموعات » .

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