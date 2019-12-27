الجملي قد يعرض تشكيلة الحكومة على رئيس الجمهورية خلال الساعات القادمة

قال المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف قيس العرقوبي اليوم الجمعة، إن التشكيلة الحكومية الجديدة جاهزة، مشيرا إلى إمكانية عرضها خلال الساعات القادمة على رئيس الجمهورية قيس سعيد .

وأكد العرقوبي في تصريح لآخر خبر أونلاين، أن الحبيب الجملي ما يزال حاليا موجودا بمكتبة في قصر الضيافة، مؤكدا أن لم يتأكد بعد موعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قد أشار إلى إمكانية تنظيم الجلسة العامة بالبرلمان لمنح الثقة للحكومة يوم غدٍ السبت 28 ديسمبر 2019.

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