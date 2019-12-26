لن يتم اليوم الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة

أكد المكلف بالاعلام لدى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي « قيس العرقوبي » في تصريح إعلامي اليوم الخميس، أنه لن يتم اليوم الخميس الاعلان عن تركيبة حكومة الكفاءات المستقلة.

وقال العرقوبي إنه لم يتم إلى حد الآن تحديد موعد الإعلان النهائي عن انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة والاعلان عن تركيبتها.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قد أعلن عن إمكانية عرض الحكومة الجديدة بين اليوم الخميس أو غدا الجمعة، مشيرا إلى إمكانية تنظيم الجلسة العامة بالبرلمان لمنح الثقة يوم السبت 28 ديسمبر 2019.

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