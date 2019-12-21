الجملي يجتمع بممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة

تلتئم مساء اليوم السبت، جلسة مشاورات تكميلية تجمع رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ويوسف الشاهد رئيس حركة تحيا تونس ومحمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب.

وكانت جلسة مشاورات أولى قد انعقدت أمس الجمعة، بين هذه الأطراف تمحورت حول فحوى الميثاق السياسي للحكومة والمحاور الكبرى لبرنامجها، كما تمّ التطرّق الى وثيقتين تقدمت بهما الأحزاب المذكورة ، تتعلق الأولى بستة عشرة نقطة اقترحت الاحزاب إدراجها في الميثاق السياسي، والثانية تتضمن مطالب حزب التيار الديمقراطي حول إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

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