الجملي يُؤكّد تمسكه بتركيبة الحكومة التي اقترحها

أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مساء اليوم السبت، تمسكه بتركيبة الحكومة التي اقترحها، معتبرا إياها الأفضل والملائمة لمتطلبات المرحلة ولمعالجة مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية .

وقال الجملي في تصريح لإذاعة شمس أف أم، إن أي إشكال يتبين بخصوص الشخصيات المقترحة في تركيبة الحكومة سيعالج في الإبان بعد تنصيب الحكومة.

وشدد الجملي على أن الحكومة المقترحة هي حكومة كل التونسيين وليست حكومة متحزبة أو محسوبة على قلب تونس أو غيره من الأحزاب كما يُروج له البعض.

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