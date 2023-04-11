الجمهوري يُدين عقد ندوة بالشراكة مع منظمة صهيونية

أدان الحزب الجمهوري في بيان له، عقد ندوة دولية تنظمها « الجمعية التاريخية لليهود التونسيين » برئاسة الجامعي الحبيب القزدغلي وذلك بالشراكة مع منظمة صهيونية (Alliance Israélite universelle) وبمشاركة عدد من الجامعيين التونسيين وآخرين من الكيان الصهيوني.

وشدد الحزب على أن الجمعية تخضع لقانون الجمعيات التونسية ويشارك فيها باحثون يحملون صفات جامعية تونسية، لذلك فهي تُعَدُّ تطبيعا صريحا تحت غطاء أكاديمي.

كما أدان الحزب ما اعتبره تواصل صمت سلطة الأمر الواقع عما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وهو الذي رفع عاليا شعار « التطبيع خيانة عظمى » في حملته الانتخابية وفي تصريحاته الإعلامية المستهلكة.

ودعا الحزب القوى الوطنية وعموم الشعب التونسي إلى اليقظة والانتباه لصد كل المؤامرات البائسة لاختراق الساحة الوطنية ومحاولة تمرير أجندات التطبيع، بما يتناقض مع الموقف الثابت للشعب التونسي.

كلمات البحث :الجمهوري;منظمة صهيونية;ندوة