الجيش يعترض مهرّبي سجائر في المنطقة الحدودية العازلة

اخر تحديث : 11/08/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تمشيط جيش

تمكنت التشكيلات العسكرية العاملة داخل المنطقة الحدودية العازلة بمنطقة « عروق المرازيق » يوم أمس الاثنين، من إيقاف ثلاث سيارات دون لوحات منجمية وعلى متنها أربعة أشخاص دون وثائق هوية.
وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أنه بتفتيش السيارات تبين أنها محملة بـ 27500 علبة سجائر و738 كلغ من مادّة المعسل وملابس.
وقد تم تسليم الموقوفين والمحجوز إلى المصالح الديوانية بتطاوين.


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