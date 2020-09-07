الحالة الصحية للوكيل للمصاب رامي الإمام

كشف الدكتور وليد نعيجة رئيس قسم الإنعاش والتخدير في مستشفى سهلول اليوم الاثنين، عن الحالة الصحية لوكيل الحرس الوطني رامي الإمام المصاب في الهجوم الإرهابي الذي جدّ يوم أمس الأحد بسوسة.

وقال المتحدث إن المصاب في غيبوبة اصطناعية حاليا، وكان قد تعرّض إلى عملية دهس ثم 5 عمليات طعن بالرئة والكبد والأمعاء كما أصيب بارتجاج على مستوى الرأس .

وللتذكير فقد أسفرت العملية على استشهاد الوكيل سامي مرابط بعد نقله للمستشفى في حين لا يزال الوكيل رامي الإمام يتلقى العلاج.

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