الحبيب الجملي يجتمع بأعضاء الحكومة المقترحين

عقد رئيس الحكومة المكلف الحبيب جملي مساء اليوم الخميس، بدار الضيافة بقرطاج جلسة عمل مع كامل أعضاء الحكومة المقترحين لتقديمهم والتعارف بينهم.

وأكد رئيس الحكومة المكلف لأعضاء حكومته على أهمية التحديات المطروحة أمامهم في الجانب الإقتصادي والإجتماعي وضرورة عمل الأعضاء كفريق واحد متآزر هدفه رفع التحديات وتجسيم تطلعات الشعب التونسي.

وقد أجمع أعضاء الفريق الحكومي المقترح على استعدادهم الكامل للعمل في هذا الإطار وتقديم كل التضحيات الضرورية للعمل كمجموعة متكاملة بما يستجيب لإنتظارات الشعب التونسي.

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