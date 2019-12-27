الحبيب الجملي يلتقي قيس سعيّد

التأمت صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، جلسة عمل بقصر قرطاج بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومة.

وخصصت الجلسة التي جاءت بطلب من الحبيب الجملي لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة، وسوف تُستأنف أعمال هذه الجلسة من جديد بعد ظهر اليوم .

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت منذ قليل، أن سعيد والجملي سيتباحثان خلال اللقاء حول مقترحي وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية.

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